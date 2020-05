Schottischer Fußball startet "wahrscheinlich" im August

London (SID) - Der Start in die neue Fußball-Saison in Schottland wird "wahrscheinlich" bereits im August stattfinden. Das sagte Ian Maxwell, Geschäftsführer des schottischen Fußball-Verbandes. Die laufende Spielzeit wurde in dieser Woche aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, Celtic Glasgow zum Meister erklärt.

Schottland will neue Saison im August starten © SID

Zunächst war eine Rückkehr im September oder im Oktober im Gespräch, doch Maxwell ist deutlich optimistischer. "Ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass wir im August Fußball sehen werden. Wir sehen das in anderen Ländern in Europa", so der 45-Jährige.

"Ich denke, dass wir das auf jeden Fall erreichen können. Wir müssen sicherstellen, die Regierung davon zu überzeugen, dass wir es in einer Art und Weise machen, die niemanden gefährdet", sagte Maxwell.