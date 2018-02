Schottland: McLeish wird wohl erneut Teammanager

Glasgow (SID) - Alex McLeish wird wohl erneut Teammanager der schottischen Fußball-Nationalmannschaft und damit Nachfolger des zurückgetretenen Gordon Strachan. Dies berichten verschiedene schottische Medien am Donnerstag. Der Schottische Fußball-Verband (SFA) hat für Freitag (10.30 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz einberufen. Dort soll McLeish (59) vorgestellt werden und einen Zweijahresvertrag erhalten.

Alex McLeish soll erneut Schottlands Teammanager werden © SID

McLeish hatte die Nationalmannschaft bereits 2007 trainiert und arbeitete zuletzt als Vereinstrainer bei Zamalek SC in Ägypten. Schottland hatte sich nicht für die WM im Sommer in Russland qualifiziert. Als Konsequenz räumte Strachan am 12. Oktober 2017 seinen Posten.