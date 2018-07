Schreibfehler auf Calhanoglu-Trikot

Mailand (SID) - Bei der offiziellen Präsentation des AC-Mailand-Trikots für die bevorstehende Saison hat sich der Fußball-Renommierklub ziemlich blamiert. Vorgestellt wurden die Trikots von Kapitän Leonardo Bonucci sowie den Mitspielern Davide Calabria, Giacomo Bonaventura und Hakan Calhanoglu.

Trikot-Präsentation: Aus Calhanoglu wurde Chalanoglu © SID

Der Ex-Leverkusener und Hamburger Calhanoglu musste bei der Vorstellung ein Trikot tragen, auf dem sein Name falsch geschrieben war. Der Name des Mittelfeldspielers wurde als "Chalanoglu" angegeben, was mehreren Fans auffiel.

Bis zum Serie-A-Beginn kann Milan den Fehler beheben. Der türkische Nationalspieler steht seit Sommer 2017 bei den Lombarden unter Vertrag, die 25 Millionen Euro für seinen Transfer zahlten.