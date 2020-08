Schröder erneut stark von der Bank - Oklahoma gleicht Serie aus

Miami (SID) - Vor allem dank eines starken Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder die Achtelfinalserie in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgeglichen. Schröder glänzte im vierten Spiel mit 30 Punkten in 31 Minuten von der Bank und führte Oklahoma zu einem 117:114-Sieg gegen die Houston Rockets um Starspieler James Harden. Damit markierte Schröder einen neuen Karrierebestwert in den Play-offs. Harden überzeugte bei den Rockets mit 32 Punkten, 15 Assists und acht Rebounds.

Starke Leistung gegen Houston: Dennis Schröder (m.) © SID

Einfacher lief es für die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. Die Kalifornier deklassierten die Portland Trail Blazers. Im vierten Spiel siegten die Lakers mit 135:115 und bauten den Vorsprung in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 aus. In nur 28 Minuten legte James 30 Punkte, zehn Assists und sechs Rebounds auf, Anthony Davis absolvierte mit Rückenproblemen nur 18 Minuten auf dem Parkett, steuerte dennoch 18 Punkte bei.