Schröder gibt Lakers-Debüt bei Sieg gegen Clippers

Los Angeles (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sein Debüt bei Meister Los Angeles Lakers aus der nordamerikanischen Profiliga NBA gegeben. Im ersten Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison lief der 27-Jährige beim 87:81-Sieg des 17-maligen Champions gegen den Stadtrivalen Los Angeles Clippers als Starter auf. Die beiden Lakers-Superstars LeBron James und Anthony Davis standen wie erwartet noch nicht mit auf dem Parkett.

Schröder feierte Debüt bei Meister Los Angeles Lakers © SID

Schröder kam auf über 24 Minuten Einsatzzeit und erzielte zehn Punkte, darunter zwei Dreier in zwei Versuchen. Der Braunschweiger, der Mitte November von Oklahoma City Thunder zu den Lakers gewechselt war, kämpft bei Meister-Trainer Frank Vogel um einen Stammplatz. In den vergangenen beiden Jahren kam Schröder bei den Thunder zumeist von der Bank, mit großem Erfolg. In der abgelaufenen Saison belegte er im Voting zum besten sechsten Mann der NBA den zweiten Platz.

Die neue Saison beginnt für die Lakers am 22. Dezember. Gegner sind dann ebenfalls die Clippers.