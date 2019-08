Schröder glänzt: Basketball-Nationalmannschaft mit lockerem Sieg beim Supercup

Hamburg (SID) - Angeführt von Starspieler Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihre erste Partie beim Supercup in Hamburg locker gewonnen. Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder kam erstmals in der WM-Vorbereitung zum Einsatz und setzte gegen Ungarn beim 83:62 (46:25) gleich Akzente.

Dennis Schröder führt die DBB-Auswahl zum Sieg © SID

Bundestrainer Henrik Rödl verzeichnete nach dem 78:46 in Trier gegen Schweden den zweiten Erfolg im zweiten Testspiel vor dem Turnier in China (31. August bis 15. Oktober). Neben Schröder mit 19 Punkten waren Daniel Theis (11) und Moritz Wagner (8) vor 2471 Zuschauern die besten Werfer der deutschen Nationalmannschaft.

Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) geht es in Hamburg am Samstag gegen Tschechien (20.00 Uhr/alle Spiele bei Magenta Sport) weiter, am Sonntag (15.00 Uhr) folgt die abschließende Partie gegen Polen. Das Duell der beiden WM-Teilnehmer gewann am Freitag Tschechien mit 96:86.