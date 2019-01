Schröder holt mit OKC lockeren Sieg in New York

New York (SID) - Basketball-Nationalspiele Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder den zweiten Auswärtssieg in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Beim nie gefährdeten 127:109 (67:47) gegen die New York Knicks kam Schröder von der Bank in knapp 29 Minuten auf 17 Punkte und drei Rebounds. Erfolgreichster Werfer war Paul George mit 31 Zählern.

Dennis Schröder ist der Top-Star der Nationalmannschaft © SID

Oklahoma führte im Madison Square Garden schon nach dem ersten Viertel klar mit 34:16 und ließ New York anschließend nie mehr richtig ins Spiel kommen. Mit 28 Siegen und 18 Niederlagen liegt OKC im Westen weiter auf dem dritten Platz und somit auf Play-off-Kurs.

Die Begegnung fand wegen des in den USA begangenen Martin Luther King Days bereits zur Mittagszeit statt. Bei allen NBA-Partien des Tages trugen die Teams beim Aufwärmen Shirts mit dem berühmtesten Zitat ("I have a dream") des 1968 ermordeten Bürgerrechtlers.