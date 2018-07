Schröder über Ziele mit OKC: "Oben mitmischen"

Oklahoma City (SID) - Von der Meisterschaft will NBA-Star Dennis Schröder nach seinem Wechsel zu Oklahoma City Thunder zwar noch nicht sprechen, seine Ziele mit dem neuen Verein sind aber auf jeden Fall ambitioniert. "Oklahoma ist dafür bekannt, in die Play-offs zu kommen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen", sagte der deutsche Basketball-Nationalspieler der Bild am Sonntag.

Schröder erwägt Abschied aus Atlanta © SID

Das Potenzial der Mannschaft um Superstar Russell Westbrook ist jedenfalls deutlich höher einzuschätzen als das der Atlanta Hawks, bei denen sich Schröder in den vergangenen fünf Jahren zu einem gestandenen Spieler entwickelt hatte. Dennoch wird er bei OKC zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen - als Nummer zwei hinter Westbrook.

"Er hat mir Freitagnacht geschrieben und mich begrüßt", verriet der 24-jährige Schröder: "Er war sehr freundlich und hat mir direkt seine Hilfe angeboten. Wir haben über den Sommer gesprochen, was wir noch vorhaben."

Schröder deutete in diesem Zusammenhang auch an, dass es in seinem Privatleben "bald Neuigkeiten" geben werde. Seine Freundin Ellen, die ihn in die neue Heimat begleiten wird, habe einen Charakter, den er "noch nie getroffen" hat, schwärmte Schröder: "Ich freue mich, dass sie an meiner Seite steht und mich unterstützt."