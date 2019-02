Schröder und Thunder weiter stark - nächste Niederlage für Theis und die Celtics

Houston (SID) - Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder dank einer starken Aufholjagd den nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eingefahren. Bei den Houston Rockets gewann das Team des deutschen Nationalspielers 117:112 und feierte den dritten Sieg in Serie. Thunder ist weiterhin dritte Kraft in der Western Conference und bleibt den Topteams Golden State Warriors und Denver Nuggets auf den Fersen.

Sieg für Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder © SID

Schröders Team hatte Ende des zweiten Viertels bereits mit 26 Punkten zurückgelegen, schaffte angeführt von Superstar Paul George aber das Comeback. Der 28-Jährige war mit 45 Zählern, elf Rebounds und zwei Assists überragender Mann auf dem Parkett und stach damit auch Houstons Ausnahmespieler James Harden (42 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist) aus. Schröder kam erneut von der Bank und steuerte in rund 22 Minuten Spielzeit 17 Punkte zum Sieg bei. Isaiah Hartenstein kam bei den Rockets nicht zum Einsatz.

Ebenfalls dramatisch verlief der Arbeitstag für Daniel Theis, allerdings mit negativem Ausgang. Der Nationalspieler unterlag mit den Boston Celtics den Los Angeles Clippers mit 112:123, sein Team gab dabei eine zwischenzeitliche 28-Punkte-Führung aus der Hand. Die zweite Niederlage nacheinander bedeutet für Boston vorerst Platz fünf in der Eastern Conference. Theis kam in gut 16 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte und fünf Rebounds.