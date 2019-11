Schröder verhilft Oklahoma zum zweiten Sieg

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder nach zuletzt schwierigen Tagen zum zweiten Saisonsieg in der NBA geführt. Der 26-Jährige riss beim 115:104 gegen die New Orleans Pelicans das Spiel in der Schlussphase an sich, die letzten sechs Zähler für Thunder erzielte Schröder selbst. Nach sechs Spielen steht Oklahoma dennoch in der unteren Hälfte der Western Conference.

Dennis Schröder und Co. schlugen Jordanien © SID

Insgesamt steuerte Schröder 17 Punkte, neun Rebounds und zwei Assists zum Sieg bei, bester Werfer seines Teams war Shai Gilgeous-Alexander mit 23 Zählern.

Moritz Wagner konnte auch mit seiner Saisonbestleistung die nächste Niederlage der Washington Wizards nicht verhindern. Der 22-Jährige erzielte beim 109:131 gegen die Minnesota Timberwolves als Bankspieler 14 Punkte und holte fünf Rebounds. Isaac Bonga stand erneut in der Startformation der Wizards und kam auf drei Punkte und drei Rebounds.

Die Philadelphia 76ers gewannen zudem auch ihr fünftes Saisonspiel, bleiben als einziges Team der Liga ungeschlagen und konnten sich bei Furkan Korkmaz bedanken. Der Türke traf beim 129:128 bei den Portland Trail Blazers 0,4 Sekunden vor der Schlusssirene entscheidend für drei Punkte. Meister Toronto Raptors kassierte beim 105:115 bei den Milwaukee Bucks die zweite Saisonniederlage und scheiterte dabei vor allem an Giannis Antetokounmpo: Der Grieche kam auf 36 Punkte, 15 Rebounds und acht Assists für die Bucks.