Schröder verliert mit Oklahoma - Harden mit 58 Punkten

Oklahoma City (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder (25) hat in der Basketball-Profiliga NBA mit Oklahoma City Thunder das dritte Spiel in Folge verloren. Das Team um den Braunschweiger unterlag ohne den angeschlagenen sechsmaligen Allstar Paul George den Philadelphia 76ers 104:108, ist im Westen aber weiterhin Tabellendritter. Schröder kam auf 14 Punkte und sieben Assists.

Bester Werfer bei OKC war Jerami Grant mit 23 Zählern, auch das Triple Double von Superstar Russel Westbrook (23 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists) reichte den Gastgebern nicht. Tobias Harris führte die 76ers, die im Osten Vierter sind, mit 32 Punkten zum Sieg.

Superstar James Harden von den Houston Rockets gelangen beim 121:118-Erfolg gegen Miami Heat 58 Punkte. Erst im Januar hatte er mit 61 Punkten gegen die New York Knicks seinen Karrierehöchstwert aufgestellt, was gleichzeitig einen Franchise-Rekord für die Rockets bedeutete. MVP-Kandidat Harden waren zuletzt 32 Spiele in Folge mit mehr als 30 Punkten gelungen.