Schröder wird Gesellschafter in Braunschweig: "Eine Herzensangelegenheit"

Braunschweig (SID) - NBA-Profi Dennis Schröder (24) wird Gesellschafter bei seinem Heimatverein Basketball Löwen Braunschweig. Der Spielmacher der Atlanta Hawks steigt zur Saison 2018/19 ein, das gab der Bundesligist am Montag nach Gesprächen in den USA bekannt.

Schröder wird Gesellschafter bei seinem Heimatklub © SID

"Ich freue mich sehr darüber, dass ich den Löwen-Verantwortlichen ein bisschen was von meiner Welt in Atlanta zeigen konnte. Noch mehr freue ich mich allerdings darüber, zukünftig Gesellschafter bei den Löwen zu sein", sagte der Nationalspieler: "Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, meinen Heimatklub zu unterstützen."

Schröder übernimmt die Anteile des Unternehmens STAAKE Investment & Consulting, das nach dem Ausstieg des früheren Namenssponsors und Gesellschafters New Yorker eingesprungen war. Durch das Engagement des NBA-Profis ist die Erfüllung der Lizenzauflagen für die kommende Saison in Bezug auf die Eigenkapitalerhöhung gewährleistet.

"Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele und intensive Gespräche mit Dennis Schröder geführt. In denen haben wir geschaut, wie eine Unterstützung durch ihn aussehen könnte und dabei wurde mehr als deutlich, mit welcher Ernsthaftigkeit Dennis dieses Thema angeht", sagte Paul Anfang, Aufsichtsratsvorsitzender der Löwen: "Wir sind sehr glücklich, dass unser 'Braunschweiger Jung' nun als Gesellschafter einsteigt."

Anfang und sein Stellvertreter Michael Reinhart hatten sich in der vergangenen Woche mit Schröder, dessen Bruder Che Secka sowie Liviu Calin, Assistenztrainer der Löwen und Entdecker des Basketballprofis, in Atlanta getroffen. Auch Gespräche mit den Verantwortlichen der Hawks fanden statt. Der NBA-Klub kann sich nach Angaben der Braunschweiger vorstellen, sein Know-how und seine Hilfe in diversen Bereichen zur Verfügung zu stellen.

Schröder war zur Saison 2013/14 vom Bundesligisten in die NBA gewechselt und spielt seitdem für Atlanta.