Schröders Erfolgsrezept: "In jedem Spiel 110 Prozent geben"

Shenzhen (SID) - Dennis Schröder will mit den deutschen Basketballern bei der WM in China durch harte Arbeit erfolgreich sein. "Mein persönliches Ziel ist, dass wir in jedem Spiel 110 Prozent geben", sagte der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder am Freitag nach dem Vormittagstraining in Shenzhen. "Teamchemie muss da sein, ob wir mit zehn hinten liegen oder mit zehn vorne. Wir müssen auf jeden Fall für 40 Minuten da sein, fokussiert bleiben."

Schröder war einer der treffsichersten Akteure © SID

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) startet am Sonntag (14.30 Uhr MESZ/MagentaSport) mit dem wegweisenden Spiel gegen Frankreich ins Turnier. Schröder fühlt sich "gut vorbereitet. Wir haben natürlich nicht gegen die stärksten Gegner gespielt in der Vorbereitung. Wir haben trotzdem unser Spiel gespielt und sehr hart verteidigt."

Trotz des straffen Programms hat der 25-Jährige schon erste Eindrücke in China sammeln können. "Shenzhen ist eine schöne Stadt. Gestern waren wir ein bisschen unterwegs mit dem Team, haben uns ein bisschen was angeschaut", sagte Schröder: "Aber wir sind natürlich für die Weltmeisterschaft hier und versuchen uns darauf zu fokussieren. Wir müssen Arbeit reinstecken, damit wir auch was erreichen."