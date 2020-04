Schrötter fährt virtuell: Wenigstens "irgendein Racing"

Köln (SID) - Auch Motorrad-Pilot Marcel Schrötter geht unter die Zocker und nimmt an einem Virtual Race teil. Der Moto2-Pilot aus Vilgertshofen tritt am Sonntag (15.00 Uhr/ServusTV) gegen neun andere Fahrer aus der mittleren WM-Klasse an. Gefahren wird auf der Strecke im spanischen Jerez, wo eigentlich an diesem Wochenende ein Grand Prix hätte stattfinden sollen.

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter © SID

"Ich bin froh, irgendein Racing zu haben, auch wenn es nicht viel mit dem echten Racing zu tun hat", sagte Schrötter: "Aber es ist schön, wieder gegen die Jungs zu fahren, gegen die man auch in echt fährt."

Der 27-Jährige ist kein Experte an der Konsole. "Ich habe mich so gut es geht vorbereitet. Ich bin aber nicht der Typ, der den ganzen Tag vor der PlayStation hockt, bin auch viel draußen und fahre Fahrrad."

Das Rennen geht über acht Runden. Die Moto2- und Moto3-Piloten messen sich zum ersten Mal virtuell, in der Königsklasse MotoGP ist Jerez schon das dritte Event.