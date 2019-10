Schrötter zurück auf der Maschine: "Nicht ganz schmerzfrei"

Köln (SID) - Der deutsche Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) steigt nach seinem Trainingssturz vor drei Wochen in Misano am Freitag in Buri Ram wieder auf seine Rennmaschine. "Die Erleichterung ist groß. Die Reise nach Thailand habe ich ehrlich gesagt mit einer leichten Unsicherheit angetreten. Nach dem Okay der Rennärzte ist aber alles klar", sagte Schrötter, der sich einen vierfachen Bruch des rechten Schlüsselbeins zugezogen hatte.

Schrötter kehrt in Buri Ram wieder aufs Motorrad zurück © SID

Ob der 26-Jährige auch am Sonntag beim 15. WM-Lauf (7.20 Uhr/ServusTV) an den Start gehen kann, entscheidet sich nach den ersten Trainings am Freitag. "Ganz schmerzfrei werde ich bestimmt nicht sein. Aber vielleicht merke ich auch gar nicht viel", sagte der Kalex-Pilot vom deutschen Rennstall Dynavolt Intact, der in der Moto2-Wertung auf dem achten Platz liegt.