Schürrle-Klub Fulham holt Stürmer Mitrovic

London (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Fulham hat Stürmer Aleksandar Mitrovic von Newcastle United fest verpflichtet. Der 23-Jährige, der bereits in der vergangenen Rückrunde an Fulham verliehen war, erhält beim Premier-League-Aufsteiger und neuen Klub von Ex-Weltmeister Andre Schürrle einen Vertrag bis 2023. Die Ablösesumme liegt Medienberichten zufolge bei rund 25 Millionen Euro.

Aleksandar Mitrovic stürmt zukünftig fest für Fulham © SID

Mit zwölf Toren in 17 Spielen trug Mitrovic in der Rückrunde maßgeblich zum Aufstieg der Cottagers bei. Bei der WM in Russland kam der Serbe in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, gegen die Schweiz (1:2) erzielte er seinen einzigen Turniertreffer.

Mitrovic war im gleichen Spiel Auslöser einer heftigen Diskussion, als der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brych nach einem vermeintlichen Foul am serbischen Stürmer nicht auf Elfmeter entschied. Serbiens Nationaltrainer Mladen Krstajic wütete danach, man müsse Brych "nach Den Haag schicken", Sitz des UN-Kriegsverbrechertribunals.