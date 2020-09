Schüttler lobt Zverev: "Das war gigantisch"

Köln (SID) - Die Leistung von Alexander Zverev im Halbfinale der US Open gegen den Spanier Pablo Carreno Busta war "gigantisch". Diese Meinung vertrat der deutsche Fed-Cup-Teamchef Rainer Schüttler im Gespräch mit ran.de. Schüttler war 2003 bei den Australian Open in Melbourne der bis dato letzte Deutsche im Herreneinzel-Finale eines Grand-Slam-Turniers, damals verlor er in drei Sätzen gegen Andre Agassi (USA).

US Open: Alexander Zverev bezwingt Pablo Carreno Busta © SID

Zverev habe gegen Carreno Busta "sicherlich nicht sein bestes Tennis gespielt, war viel zu passiv", sagte Schüttler. Dann habe er aber "dermaßen aufgedreht, wurde deutlich aggressiver und dominanter, vor allem mit dem Aufschlag. Für mich eine Wahnsinnsleistung. Vor allem diese Nervenstärke, so ein Match noch zu drehen. Das war extrem beeindruckend."

Dass weder Novak Djokovic (Serbien/Disqualifikation im Achtelfinale) noch Rafael Nadal (Spanien/Verzicht) oder Roger Federer (Schweiz/Knie-OP) in der entscheidenden Turnierphase in New York dabei sind, findet Schüttler nicht relevant. Er bewerte "diese US Open wie jedes andere Grand-Slam-Turnier auch, zumal in drei Wochen keiner mehr danach fragen wird, wie das Teilnehmerfeld war".

Die jahrelange Freundschaft zwischen Zverev und seinem Finalgegner Dominic Thiem wird im Finale auf jeden Fall ruhen, glaubt Schüttler. "Es geht letztlich um einen Grand-Slam-Titel", sagte der 44-Jährige: "Da werden sich beide voll fokussieren und für sich das Beste rausholen wollen." Zverev müsse "sein Spiel spielen, aktiv und aggressiv von der Grundlinie und dominant mit seinem starken Aufschlag. Er darf nicht wie in den ersten beiden Sätzen gegen Carreno Busta zu passiv werden – da wird es gefährlich."

An sein eigenes Finale gegen Agassi in Melbourne erinnert sich Schüttler übrigens nicht unbedingt gerne: "Viel schlechter zu spielen als ich damals im Endspiel, geht ja eigentlich gar nicht."