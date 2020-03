Schult lost DFB-Pokal-Halbfinale aus

Dortmund (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist am kommenden Sonntag (ab 18.00 Uhr) als Losfee in der ARD-Sportschau im Einsatz und wird die Begegnungen im Halbfinale des DFB-Pokals auslosen. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Auslosung im Ersten moderiert Julia Scharf und findet traditionell im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Almuth Schult zieht die Lose für das Halbfinale © SID

Die Viertelfinalpartien finden am Dienstag und Mittwoch statt, die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2020 im Olympiastadion Berlin terminiert.