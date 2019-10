Schulterverletzung: Osaka zieht sich von WTA-Finals zurück

Shenzhen (SID) - Die Weltranglistendritte Naomi Osaka (Japan) hat sich wegen einer Schulterverletzung vom WTA-Saisonfinale in Shenzhen/China zurückgezogen. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin wird durch die Niederländerin Kiki Bertens ersetzt.

Naomi Osaka muss verletzt zurückziehen © SID

"Ich bin sehr enttäuscht. So wollte ich das letzte Turnier und meine Saison nicht beenden", sagte Osaka, die ihr erstes Spiel in der Roten Gruppe gegen Petra Kvitova (Tschechien) mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 für sich entschieden hatte. Bertens trifft am Dienstag auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien).