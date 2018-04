Schumacher: Abstieg "ist für mich ein Unfall"

Köln (SID) - Für den Vize-Präsidenten Toni Schumacher ist der Abstieg des 1. FC Köln aus der Fußball-Bundesliga anders zu bewerten als die vorherigen. "Das ist für mich ein Unfall", sagte der 64-Jährige im Interview mit dem Fachmagazin kicker: "Mit diesem guten Kader hätte das nie passieren dürfen."

Schumacher sieht den FC bei Abstieg gut aufgestellt © SID

Es seien "von Beginn an Dinge schiefgelaufen, von denen kein Beteiligter je gedacht hätte, dass sie in diese Richtung laufen". Ein entscheidender Faktor seien "die Probleme im Umgang der beiden wichtigsten Figuren", Manager Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger, gewesen.

Das sportliche Führungsduo hatte Köln aus der 2. Liga bis in die Europa League geführt. In dieser Saison war die Zusammenarbeit gescheitert. In der kommenden Saison sollen nun Armin Veh als Geschäftsführer Sport und Trainer Markus Anfang, noch Coach des Aufstiegskandidaten Holstein Kiel, den FC zurück ins Oberhaus führen.

Der Abstieg des Tabellenschlusslichts war bereits am 32. Spieltag mit dem 2:3 beim SC Freiburg besiegelt worden.