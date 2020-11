Schuster rät Real: Verpflichtet Alaba

Madrid (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster hat dem spanischen Rekordmeister Real Madrid zu einer Verpflichtung von David Alaba von Bayern München geraten. "Alaba ist ein Juwel, ich würde ihn mit geschlossenen Augen verpflichten", sagte der gebürtige Augsburger (60) in seiner Eigenschaft als Experte des spanischen Radiosenders Onda Cero. Schuster hat nach wie vor gute Verbindungen zu Real, wo er als Spieler (1988 bis 1990) und als Trainer (2007 bis 2008) dreimal die Meisterschaft gewann.

Bernd Schuster: "Alaba ist ein Juwel" © SID

Der Vertrag von Alaba beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Die Münchner hatten ihr Angebot zu einer Verlängerung am Sonntag zurückgezogen. Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu in Sport Bild, Alaba müsse "nun für sich eine Entscheidung fällen". Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich aber schon skeptisch geäußert: "Ich weiß nicht mehr, wie wir noch zusammenfinden sollen." Und sollte Alaba im Sommer ablösefrei gehen, sei dies ein "absoluter Super-GAU", ergänzte er.

Real hat in Sergio Ramos und Raphael Varane derzeit nur zwei zuverlässige Innenverteidiger. Eder Milito und Nacho Fernandez konnten dort bislang nicht überzeugen. Links stellt Trainer Zinedine Zidane im Wechsel den Franzosen Ferland Mendy oder Routinier Marcelo auf.