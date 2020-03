"Schutz von Menschenleben über alle anderen Interessen": Ronaldo mit Appell an Fans

Funchal (SID) - Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat aufgrund der Corona-Pandemie einen eindringlichen Appell an seine Fans gerichtet. "Der Schutz von Menschenleben muss über alle anderen Interessen gestellt werden", schrieb der fünfmalige Weltfußballer von Juventus Turin seinen 207 Millionen Followern auf Instagram: "Es ist wichtig, dass wir die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen befolgen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen."

Appeliert an seine Fans: Cristiano Ronaldo © SID

Die Welt durchlebe derzeit sehr schwierige Zeiten, die "größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit von uns" verlangen würden, fügte der Europameister hinzu. "Ich spreche nicht als Fußballer zu euch, sondern als Sohn, Vater, als Mensch, der von den jüngsten Entwicklungen, die die ganze Welt beeinflussen, besorgt ist", schrieb der 35-Jährige.

Ronaldo befindet sich derzeit in seiner portugiesischen Heimat. Der Angreifer war am Montag nach Madeira gereist und will dort nach dem positiven Test seines Teamkollegen Daniele Rugani erst einmal bleiben. Ronaldos Mutter hatte vor einer Woche einen Schlaganfall erlitten. Seine Familie, die Lebensgefährtin Georgina Rodriguez und die vier Kinder, sind ebenfalls nach Madeira geflogen und sollen dort auf das Ende der Pandemie in Italien warten.