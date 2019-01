Schwarz überrascht mit Kombi-Sieg am Lauberhorn

Wengen (SID) - Der Österreicher Marco Schwarz hat völlig überraschend die Kombination beim Weltcup am Lauberhorn in Wengen/Schweiz gewonnen. Der 23 Jahre alte Kärntner gewann am Freitag nach Bestzeit im Slalom am Morgen und einer überraschend starken Leistung in der auf den Nachmittag verschobenen Abfahrt vor den favorisierten Franzosen Victor Muffat-Jeandet (+0,42 Sekunden) und Alexis Pinturault (+1,12).

Für Slalomspezialist Schwarz war es der zweite Weltcup-Sieg nach seinem Erfolg beim Parallel-Slalom am Neujahrstag in Oslo. Der im Gesamtweltcup führende Marcel Hirscher (Österreich) verzichtete auf einen Start. Einziger deutscher Teilnehmer war Dominik Schwaiger (Königssee): Er kam im Slalom mit 11,79 Sekunden Rückstand auf Schwarz auf Rang 38 und verzichtete auf eine Teilnahme an der Abfahrt.