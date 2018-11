Schwebebalken: Liu löst Schäfer als Weltmeisterin ab

Doha (SID) - Die bisherige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer hat in Doha ihren Titel an Liu Tingting verloren. Die Chinesin siegte in Katar vor der Kanadierin Anne-Marie Padurariu und Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA und löste damit die bei der WM verletzungsbedingt fehlende Chemnitzerin ab. Den Titel zurückholen kann sich die 21-Jährige bei den Weltmeisterschaften im Oktober 2019 in Stuttgart.