Schwede Hamren wohl neuer Nationaltrainer Islands

Reykjavik (SID) - Der Schwede Erik Hamren (61) wird wohl neuer Trainer der isländischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Vertrag des ehemaligen schwedischen Nationaltrainers als Technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mamelodi Sundowns FC sei deswegen bereits aufgelöst worden. Das teilte der Verein aus Pretoria am Dienstag mit. Hamren würde auf Heimir Hallgrimsson (51) folgen, der nach der WM-Endrunde zurücktrat. Debütant Island war in Russland mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert.

Hamren soll auf Heimir Hallgrimsson folgen © SID

Hamren trainierte von 2009 bis 2016 die Tre Kronor. Nach Lars Lagerbäck wäre er der zweite Schwede, der die isländische Nationalmannschaft leitet. Lagerbäck war von 2012 bis 2016 verantwortlich, ab 2013 gemeinsam mit Hallgrimsson. Bei der EM 2016 führten sie Island sensationell bis ins Viertelfinale.