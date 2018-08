Schwedens Nationaltrainer Andersson verlängert Vertrag

Stockholm (SID) - Der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson hat seinen Vertrag vorzeitig bis Dezember 2022 verlängert. Das gab der schwedische Verband am Mittwoch bekannt. Bei der WM in Russland war Schweden bis ins Viertelfinale gekommen und dort an England gescheitert (0:2). In der Gruppenphase hatte Schweden unter anderem die deutsche Mannschaft hinter sich gelassen, trotz einer Last-Minute-Niederlage (1:2) im direkten Duell.