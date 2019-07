Schwedische Erfolgstrainerin Sundhage übernimmt Frauen-Selecao

São Paulo (SID) - Die schwedische Erfolgstrainerin Pia Sundhage übernimmt die brasilianische Frauen-Selecao. "Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die man nicht ablehnen kann", sagte die 59-Jährige am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung des nationalen Fußballverbandes CBF.

Pia Sundhage wird die neue Trainerin der Frauen-Selecao © SID

Erst am Montag war der bisherige Amtsinhaber Oswaldo "Vadao" Alvarez entlassen worden, nachdem Brasilien bei der WM in Frankreich durch das Achtelfinal-Aus gegen den Gastgeber (1:2 n.V.) erneut bei der Jagd auf ersten großen Titel gescheitert war. Obwohl sie die sechsmalige Weltfußballerin Marta in den eigenen Reihen hat, reichte es für die Selecao bislang nur zu zweiten Plätzen bei der WM 2007 sowie den Olympiaturnieren 2004 und 2008.

Sundhage, als Spielerin mit Schweden 1984 Europameisterin, führte die USA 2008 und 2012 zu Olympiagold. Mit ihrem Heimatland verlor sie vier Jahre später das olympische Finale von Rio de Janeiro mit 1:2 gegen Deutschland. Zuletzt trainierte sie die schwedischen Junioren-Auswahlmannschaften.