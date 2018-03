Schweigeminute: Motorrad-Teams würdigen Ralf Waldmann

Doha (SID) - Mit einer Schweigeminute haben die Motorrad-Teams beim WM-Auftakt in Katar Ralf Waldmann gewürdigt. Vor dem ersten Grand Prix des Jahres versammelten sich Fahrer, Betreuer und Funktionäre am Losail International Circuit in der Boxengasse und gedachten des zweimaligen Vizeweltmeisters. Waldmann war am vergangenen Wochenende überraschend mit 51 Jahren gestorben.

Schweigeminute in Katar für verstorbenen Ralf Waldmann © SID

Neben Waldmann, der seit 2016 als TV-Experte bei Eurosport am Mikro im Einsatz war, galt die Schweigeminute auch Aprilia-Gründer Ivano Beggio. Der Unternehmer war am Dienstag im Alter von 73 verstorben. "Ralf Waldmann und Ivano Beggio. Ihr werdet vermisst werden", stand auf einem Plakat.