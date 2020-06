Schweigeminute vor jedem Ligaspiel in Spanien

Madrid (SID) - In Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie wird es bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im spanischen Fußball vor jeder Partie eine Schweigeminute geben. Dies teilten der spanische Fußballverband (RFEF) und La Liga am Sonntag mit. Die höchste spanische Liga war am 12. März unterbrochen worden, am Donnerstag (11. Juni, 22.00 Uhr, DAZN) nimmt sie mit dem Derby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla den Spielbetrieb wieder auf.

In Spanien gibt es vor jedem Spiel eine Schweigeminute © SID

Vor jeder Partie bis zum Saisonende werden Schweigeminuten abgehalten, diese Regelung gilt auch für die unterklassige Liga Segunda Division und Relegationsspielen. In La Liga wird es nach dem Sevilla-Derby bis zum Saisonende an jedem Tag mindestens eine Partie geben, um die lange Wettkampfpause zu kompensieren. Derzeit führt der FC Barcelona um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung auf Real Madrid, Team von Toni Kroos, an.