Schweinsteiger: Rückkehr an die Säbener Straße

München (SID) - Bastian Schweinsteiger kehrt zumindest für ein paar Tage zu seinen Wurzeln zurück. Zur Vorbereitung auf sein offizielles Abschiedsspiel von Bayern München am Dienstag kommender Woche in der Allianz Arena (20.30 Uhr/RTL) trainiert der Weltmeister von 2014 an alter Wirkungsstätte. Am kommenden Sonntag (26. August, ab 17.00 Uhr) ist auf dem Klubgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße auch eine öffentliche Einheit mit Schweinsteiger und seinem derzeitigen Klub Chicago Fire geplant.