Schweinsteiger ins Allstar-Team der MLS gewählt

Chicago (SID) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist in der nordamerikanischen Profiliga MLS zum zweiten Mal von den Fans ins Allstar-Team gewählt worden. Der 34-Jährige steht auf seiner neuen Position als Innenverteidiger im 26-köpfigen Aufgebot der Ligaauswahl, das von den Superstars Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney angeführt wird. Das Allstar-Team trifft am 31. Juli in Orlando auf Atletico Madrid.

Schweinsteiger mit seinem ersten Assist der Saison © SID

Schweinsteiger hatte die Ligaauswahl 2017 gegen Real Madrid sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Mit seinem Klub Chicago Fire, bei dem der 121-malige Nationalspieler mittlerweile vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult wurde, kämpft Schweinsteiger als Achter der Eastern Conference derzeit um die Play-off-Teilnahme.