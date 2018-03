Schweinsteiger und Ivanovic erstmals Eltern

Chicago (SID) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (33) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste brachte am Wochenende einen Sohn zur Welt, das teilten Schweinsteiger und Ivanovic am frühen Montagmorgen deutscher Zeit über die sozialen Netzwerke mit.

Schweinsteiger und Ivanovic erstmals Eltern © SID

"Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge", schrieb der Deutsche bei Instagram, seine Ehefrau fügte hinzu: "Die Freude und das Glück, das wir empfinden, lässt sich mit Worten nicht beschreiben."

Schweinsteiger und Ivanovic hatten 2016 in Venedig geheiratet. Gemeinsam lebt das Paar in den USA, wo Schweinsteiger für Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt. Ivanovic hatte ihre Karriere nach der Saison 2016 beendet. Ihr größter Erfolg war der Triumph bei den French Open in Paris 2008.