Schweiz trotzt Spanien Remis ab - zwei Fahrkarten von Europarekordler Ramos

Köln (SID) - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat Deutschland in der Nations League durch ein Remis gegen Spanien und den Europarekordler Sergio Ramos Schützenhilfe im Kampf um den Gruppensieg geleistet. Nach dem 1:1 (1:0) des Weltmeisters von 2010 reicht der deutschen Elf am Dienstag bei den Iberern schon ein Remis zum Einzug in die Endrunde. Die Eidgenossen wahrten zugleich ihre Chancen auf den Klassenerhalt.

Sergio Ramos verschoss gegen die Schweiz zwei Elfmeter © SID

Die Spanier um ihren Kapitän Ramos, der mit seinem 177. Länderspiel als neue alleinige Nummer eins in Europa Italiens Torhüterlegende Gianluigi Buffon (176) hinter sich ließ, mussten dagegen die Tabellenführung in der Gruppe 4 an die deutsche Nationalmannschaft abgeben.

Mit einer Direktabnahme nach einer Flanke des Mönchengladbachers Breel Embolo brachte Remo Freuler die Eidgenossen in Führung (26.). Nach einem Handspiel des Ex-Wolfsburgers Ricardo Rodriguez scheiterte Ramos mit dem fälligen Elfmeter ebenso an Gladbachs Keeper Yann Sommer (57.) wie zehn Minuten vor dem Abpfiff nach einem Foul von Nico Elvedi auch mit seinem zweiten Strafstoß. Sommers Klubkollege Elvedi sah für das Foul die Gelb-Rote Karte, und die Überzahl nutzen die Gäste zumindest noch zum Ausgleich durch Gerard Moreno (89.).

Nach positiven Coronatests hatte es erst wenige Stunden vor dem Anpfiff grünes Licht gegeben. Eine neue Testreihe am Spieltag hatte keine weiteren Infektionen ergeben. Zuvor waren die Coronatests der Gastgeber bei Defensivspieler Silvan Widmer (FC Basel) und einem Athletikcoach positiv aufgefallen.

Beide begaben sich in die obligatorische Quarantäne, während die Behörden am Spielort Basel die abermaligen Tests am Samstagnachmittag anordnete. Aufgrund der durchweg negativen Ergebnisse sahen die Verantwortlichen keinen Anlass für zusätzliche Vorbeugungsmaßnahmen.