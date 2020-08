Schwere Schulterverletzung: Stäbler mit Handicap Richtung Olympia

Leinfelden-Echterdingen (SID) - Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler muss die Vorbereitung auf die ins kommende Jahr verschobenen Olympischen Spiele mit einem schweren Handicap absolvieren. Der 31-Jährige gab am Sonntag bekannt, dass er schon vor Wochen im Training eine Eckgelenksprengung in der linken Schulter erlitten hat. Stäbler wird nicht operiert, die Verletzung wird konservativ behandelt.

Frank Stäbler (l.) erlitt eine Eckgelenksprengung © SID

"Mein Arzt sagt, die Schulter sieht aus wie bei einem 60-Jährigen. Aber wir versuchen alles, um die Verletzung in den Griff zu bekommen", sagte Stäbler bei einem Pressegespräch in seiner Heimat im schwäbischen Musberg. Die Blessur hat allerdings dazu geführt, dass sich die Ziele des deutschen Vorzeigeringers mit Blick auf Olympia verschoben haben.

"Der Körper fängt an zu rebellieren. Der Traum vom Gold wird schwierig zu realisieren sein. Ich kann eigentlich nur verlieren. Dennoch will ich in Tokio meinen Frieden mit Olympia machen. Es zählt nicht nur der Olympiasieg, sondern der Weg dorthin", äußerte Stäbler: "Ich möchte ein Vorbild sein, denn heutzutage geben die Menschen zu früh auf."

Eigentlich wollte der Griechisch-Römisch-Spezialist, der in den kommenden Bundesliga-Saison für den ASV Schorndorf kämpfen wird, seine internationale Karriere vor wenigen Wochen beenden. Sein letztes sportliches Ziel war das für den 5. August geplante Olympia-Finale. Die Corona-Pandemie hat Stäbler, dessen Ehefrau Sandra im Februar das zweite Kind erwartet, aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Stäbler hat mit Olympia noch eine Rechnung offen. Nachdem er zu Beginn seiner internationalen Karriere den Kampf um Bronze in London 2012 unglücklich verloren hatte, erlitt er vier Jahre später im Vorfeld der Spiele von Rio einen Syndesmoseriss. Mehr als ein siebter Platz sprang für den eigentlichen Topfavoriten auf Gold deshalb nicht raus.