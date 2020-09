Schwerin holt zum vierten Mal in Folge den Volleyball-Supercup

Köln (SID) - Der SSC Palmberg Schwerin hat sich den ersten Titel der Saison gesichert und den Volleyball-Supercup der Frauen gewonnen. In der Margon-Arena schlug der zwölfmalige deutsche Meister den gastgebenden Pokalsieger Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:21). Damit ging die Trophäe zum vierten Mal in Folge an die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski.

Schwerin sichert sich den ersten Titel der Saison © SID

Das Männerspiel zwischen den United Volleys Frankfurt und Pokalsieger Berlin Recycling Volleys findet am 11. Oktober (14 Uhr/Sport1) in Frankfurt statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Männer- und Frauenspiele erstmals nicht an gleicher Stelle ausgetragen.