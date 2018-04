Schwerins Volleyballerinnen im DM-Finale erneut gegen Stuttgart

Schwerin (SID) - Im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen kommt es zur Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr zwischen Meister Schweriner SC und Hauptrundensieger MTV Stuttgart. Die Mecklenburgerinnen gewannen auch das zweite Play-off-Halbfinale der "best of three"-Serie gegen den Dresdner SC mit 3:1 (25:21, 25:14, 21:25, 25:13). Das erste Spiel hatte Schwerin in Sachsen mit 3:0 für sich entschieden.

Schwerin steht im Finale der Volleyball-Meisterschaft © SID

Auch der MTV Stuttgart setzte sich sich in der Play-off-Serie schon im zweiten Spiel durch. Bei den Ladies in Black Aachen siegte der Vizemeister der vergangenen drei Jahre mit 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). Die erste Begegnung hatten die Schwäbinnen mit 3:1 gewonnen.

Die Finalserie wird im Modus "best of five" gespielt und vom 21. April bis 5. Mai ausgetragen.