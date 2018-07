Schwimm-DM: Entscheidung über EM-Teilnahme von Koch erst am Sonntag

Berlin (SID) - Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch muss bis Sonntag auf eine Entscheidung über seine EM-Teilnahme warten. Auf seiner Paradestrecke 200 m Brust verteidigte der 28-Jährige bei den deutschen Meisterschaften in Berlin in 2:08,97 Minuten seinen Titel zwar erfolgreich. Bundestrainer Henning Lambertz benötigt jedoch noch eine Nacht Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob er den Darmstädter per Ausnahmeregelung mit zur EM nimmt.

Marco Koch schwimmt über 200 m Brust Saisonbestzeit © SID

"Das ist keine Entscheidung, die ich in zwei Minuten treffen kann", gab der 47 Jahre alte Bundestrainer zu verstehen. Koch war mit seiner Saisonbestzeit zufrieden, hätte es sich aber "noch ein bisschen schneller" gewünscht. Die bisherige Jahresbestleistung des Darmstädters, der in Berlin quasi außer Konkurrenz schwamm, war eine 2:09,38 gewesen. Der zweitplatzierte Essener Maximilian Pilger (2:13,80) schlug fast fünf Sekunden später an.

Mit seiner Zeit liegt Koch im europäischen Jahresvergleich auf dem siebten Rang. Bundestrainer Lambertz hatte für eine EM-Nachnominierung im Vorfeld der DM eine Zeit gefordert, mit der man in der schottischen Metropole um die Medaillen schwimmen kann.

Gemeint war damit die Marke von 2:08,50, an die Koch zumindest herankam. "Er hat gezeigt, dass er wieder unter 2:09 Minuten schwimmen kann, aber ich brauche noch Bedenkzeit", sagte der Bundestrainer, der seine Entscheidung am Sonntag verkünden wird.