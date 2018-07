Schwimm-DM: Koch im Finale über 100 m Brust - Klenz zur EM

Berlin (SID) - Ex-Weltmeister Marco Koch hat bei der Schwimm-DM in Berlin den Einzug ins Finale auf seiner Nebenstrecke 100 m Brust geschafft. Der 28-jährige Darmstädter belegte im Vorlauf in 1:01,22 Minuten den zweiten Platz. Die ohnehin längst abgelaufene Vorlaufs-Norm (1:00,26) für die EM in Glasgow hätte er damit allerdings deutlich verpasst.

Marco Koch steht im DM-Finale über 100 m Brust © SID

Auch Vorlaufsieger Christian vom Lehn (Wuppertal/1:00,97) knackte diese Marke nicht, auch er ist nicht für den Saisonhöhepunkt qualifiziert. Koch nutzt die 100 m zum Einschwimmen, sein voller Fokus liegt auf seiner Paradestrecke über 200 m Brust. Er hofft, dass ihn Bundestrainer Henning Lambertz bei einer sehr guten Leistung noch per Ausnahmeregelung zur EM nach Glasgow (3. bis 12. August) mitnimmt.

Darauf muss Ramon Klenz nicht mehr hoffen, der 20-Jährige wird sicher dabei sein. Der Hamburger hatte am Donnerstag über 200 m Schmetterling (1:55,76) den 32 Jahre alten deutschen Rekord von "Albatros" Michael Groß gebrochen und wurde von Lambertz nachnominiert. Wie der Bundestrainer am Freitagmorgen bestätigte, hat das vierköpfige Nominierungsgremium bereits zugestimmt.