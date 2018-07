Schwimm-DM für Bundestrainer Lambertz kein Leistungsmaßstab

Berlin (SID) - Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz sieht die am Donnerstag beginnenden deutschen Meisterschaften nicht als Maßstab für die EM in Glasgow (12. bis 20 August). "Die Athleten sind in einer Formzuspitzungsphase. Keiner ist gezwungen, hier ein dickes Ding zu landen", sagte der 47-Jährige auf der Auftakt-Pressekonferenz einen Tag vor Beginn der Wettkämpfe.

Vielmehr komme es in Berlin darauf an, sich in eine gute Form für den Saisonhöhepunkt zu bringen und die Wettkämpfe als "Trainingssituation auf hohem Niveau" zu nutzen. "Es wäre kontraproduktiv, wenn sich hier jemand so sehr verausgabt, dass er in Glasgow schlapp ist", so Lambertz.

Die Ausnahme ist Ex-Weltmeister Marco Koch, der die EM-Norm nicht erfüllt hat und in Berlin noch um sein Ticket kämpft. Lambertz könnte den 28-Jährigen per Ausnahmeregelung mitnehmen. "Das ist das Hintertürchen für ein, zwei Schwimmer. Dazu muss es aber eine Zeit sein, mit der man bei der EM um Medaillen schwimmen kann".

Konkret bedeutet das bei Koch, dass er im schnellen Berliner Becken auf seiner Paradestrecke 200 m Brust eine Zeit um 2:08,50 Minuten schwimmen muss. Kochs beste Zeit in diesem Jahr war eine 2:09,38 im Juni im französischen Canet-en-Roussillon.

Die deutschen Meisterschaften finden von Donnerstag bis Sonntag in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin statt. Erstmals sind die Titelkämpfe keine Qualifikation für den Saisonhöhepunkt. Aufgrund einer Startverpflichtung sind dennoch alle 31 (15 Frauen/16 Männer) für die EM nominierten Athleten in Berlin am Start.