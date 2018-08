Schwimm-EM: Olympiasieger Peaty sorgt für ersten Weltrekord

Glasgow (SID) - Olympiasieger und Weltmeister Adam Peaty hat bei der Schwimm-EM in Glasgow für den ersten Weltrekord gesorgt. Der britische Schwimmstar triumphierte im Finale über 100 m Brust in 57,00 Sekunden und unterbot seine eigene Bestmarke von den Olympischen Spielen in Rio um 13 Hundertstelsekunden. Es war der insgesamt achte EM-Titel des 23-Jährigen und der vierte Weltrekord in Folge über seine Paradestrecke.

Adam Peaty bejubelt seinen Weltrekord © SID

Wenig später schwamm auch der Russe Kliment Kolesnikow bei seinem Triumph über 50 m Rücken einen Weltrekord. Der 18-Jährige blieb in 24,00 Sekunden um vier Hundertstelsekunden unter der alten Bestmarke des Briten Liam Tancock.