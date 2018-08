Schwimm-EM: Peatys Weltrekord nachträglich auf andere Zeit korrigiert

Glasgow (SID) - Wegen eines Fehlers bei der Zeitmessung wurde der Weltrekord von Olympiasieger Adam Peaty bei der EM in Glasgow nachträglich korrigiert. Das gab der europäische Schwimm-Verband LEN am Sonntag bekannt. Peaty, der bei seinem Sieg am Samstag über 100 m Brust zunächst mit 57,00 Sekunden gestoppt wurde, wird nun mit 57,10 Sekunden gelistet. Auch diese Zeit ist noch immer um drei Hundertstelsekunden unter seiner eigenen alten Bestmarke.

Adam Peatys Weltrekord wurde nachträglich korrigiert © SID

Insgesamt betraf der Fehler sechs Rennen, bei denen die Zeiten nachträglich um eine Zehntelsekunde addiert wurden, teilte die LEN weiter mit.