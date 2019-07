Schwimm-WM 2025 in Kasan, 2027 in Budapest

Köln (SID) - Die Schwimm-Weltmeisterschaften finden 2025 in Kasan/Russland und 2027 in Budapest/Ungarn statt. Das gab der Weltverband FINA am Rande der WM in Gwangju/Südkorea bekannt. Kasan war bereits im Jahr 2015 Gastgeber, Budapest 2017.

FINA vergibt Weltmeisterschaften 2025 und 2027 © SID

Es steht schon länger fest, dass die beiden kommenden Weltmeisterschaften in Fukuoka/Japan (2021) und Doha/Katar (2023) ausgetragen werden. Gegen Kasan und Budapest scheiterten die Mitbewerber Belgrad/Serbien, Greensboro/USA, Guangzhou/China und Kiew/Ukraine.