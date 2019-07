Schwimm-WM: Erste Wassersprung-Titel an China

Gwangju (SID) - Die ersten beiden Wassersprung-Goldmedaillen der diesjährigen Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju gingen wie erwartet an China. Am Samstag setzten sich zuerst im gemischten Turm-Synchronspringen die Favoriten Lian Junjie/Si Yajie (346,14 Punkte) durch, dann holte Chen Yiwen (285,45) bei den Frauen den Titel im 1-m-Finale. Deutsche Wasserspringer waren in diesen Endkämpfen nicht vertreten.