Schwimm-WM: Heintz wird Vierter über 200 m Lagen

Gwangju (SID) - Nach Franziska Hentke hat auch Philip Heintz eine zweite Medaille für die deutschen Beckenschwimmer bei den Weltmeisterschaften in Gwangju knapp verpasst. Der Vizeeuropameister aus Heidelberg schlug im Finale über 200 m Lagen nach 1:56,86 Minuten als Vierter an. Gold ging an den Japaner Saiya Seto. Die Magdeburgerin Hentke hatte ein Stunde zuvor über 200 m Schmetterling ebenfalls den vierten Platz belegt.

Philip Heintz belegte über die 200 m Lagen Rang vier. © SID

Die bislang einzige Medaille im Nambu University Municipal Aquatics Centre hatte Sarah Köhler als Zweite über 1500 m Freistil gewonnen. Insgesamt steht siebenmal Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Südkorea zu Buche.