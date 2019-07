Schwimm-WM: Hentke als Fünfte ins Finale über 200 m Schmetterling

Gwangju (SID) - Vizeweltmeisterin Franziska Hentke hat bei der Schwimm-WM in Gwangju das Finale über 200 m Schmetterling erreicht. Die Europameisterin von 2016 schlug nach 2:08,14 Minuten als Halbfinalfünfte an. Im Endlauf am Donnerstag muss die Magdeburgerin sich aber noch deutlich steigern, wenn sie ihr Medaillen-Ziel erreichen will.

Hentke steht im WM-Finale über 200 m Schmetterling © SID

"Dass alle so langsam sind, ist ein bisschen schockierend, die Zeit ist ja nichts", sagte die 30-Jährige: "Ich bin grad ein bisschen sprachlos." Schnellste im Halbfinale war die Amerikanerin Hali Flickinger (2:06,25).

Deutlich stärker präsentierte sich Vizeeuropameister Philip Heintz über 200 m Lagen. Der Heidelberger zog in 1:56,95 Minuten als Zweiter ins Finale ein. "Endlich mal unter 1:57 im Sommer, eigentlich war das für Donnerstag geplant", sagte Heintz, der wegen einer Schulterverletzung und Motivationsproblemen drei Monate pausiert hatte, "das grenzt schon fast an ein Wunder. Alles, was jetzt kommt, ist eine Zugabe."