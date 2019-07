Schwimm-WM: Meißner verpasst Top-Ten-Platzierung über fünf Kilometer

Yeosu (SID) - Vizeeuropameister Sören Meißner hat zum Auftakt der Freiwasserwettbewerbe bei der Schwimm-WM in Südkorea die angestrebte Top-Ten-Platzierung deutlich verpasst. Im Rennen über fünf Kilometer im EXPO Ocean Park in Yeosu schlug der Würzburger als 23. nach 53:43,1 Minuten mit 21 Sekunden Rückstand an.

Keine Top-Ten-Platzierung für den DSV zum Auftakt © SID

WM-Debütant Niklas Frach (Wetzlar) kam mit 19,7 Sekunden Rückstand auf Platz 18. Das erste Schwimm-Gold der Weltmeisterschaften ging an den Ungarn Kristof Razovszky vor dem Franzosen Logan Fontaine und dem Kanadier Eric Hedlin.

"Es ging drunter und drüber, sie kamen von allen Seiten", sagte Meißner, der im vergangenen Jahr mit der Staffel EM-Zweiter geworden war: "Ich bin enttäuscht, ein bisschen mehr hatte ich mir schon erhofft." Bundestrainer Stefan Lurz meinte: "Es war nicht sein Tag. Er kann eigentlich mehr."

Nicht ganz zufrieden mit seinem ersten WM-Rennen war auch der 21-jährige Frach. "Es war ein sehr hartes Rennen. Am Ende hatte ich Krämpfe in den Waden, weil ich immer wieder Schläge darauf gekriegt habe. Ich wäre am Ende gerne weiter vorne gelandet", sagte der jüngste deutsche Freiwasserschwimmer.