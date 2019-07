Schwimm-WM: US-Staffel sorgt für neunten Weltrekord

Gwangju (SID) - Im allerletzten Rennen hat die US-Lagenstaffel der Frauen für den neunten Weltrekord der Schwimm-WM in Gwangju gesorgt. Das amerikanische Quartett um die Olympiasiegerinnen Lilly King und Simone Manuel schlug nach 3:50,40 Minuten vor Australien und Kanada an und verbesserte die alte Bestmarke von 2017 um über eine Sekunde. Vor zwei Jahren in Budapest waren elf Weltrekorde geknackt worden.

Manuel nach dem Sieg des US-Frauen im Staffelrennen © SID

Nachdem zuvor überraschend die Briten der Männerstaffel um den neuen Superstar Caeleb Dressel den Titel weggeschnappt hatten, gewannen King, Manuel und Co. die 14. Goldmedaille für die US-Beckenschwimmer. Mit insgesamt 27-mal Edelmetall untermauerten die Amerikaner ihre Vormachtstellung. Die Australier zeigten sich mit 19 Medaillen, darunter fünfmal Gold, deutlich verbessert.

Die deutschen Schwimmer um 1500-m-Weltmeister Florian Wellbrock und dessen Freundin Sarah Köhler, die Silber gewann, verbesserten sich im Medaillenspiegel im Vergleich zu 2017 vom 17. auf den zwölften Platz.