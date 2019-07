Schwimm-WM: US-Star Dressel holt dreimal Gold in 100 Minuten

Gwangju (SID) - US-Star Caeleb Dressel hat bei der Schwimm-WM in Gwangju drei Goldmedaillen in 100 Minuten gewonnen und ist auf dem besten Weg, den Rekord seines legendären Landsmannes Michael Phelps zu brechen. Der 22-Jährige aus Florida siegte im Nambu University Municipal Aquatics Centre zunächst in 21,04 Sekunden über 50 m Freistil. Eine gute halbe Stunde später triumphierte Dressel in 49,66 Sekunden über 100 m Schmetterling. Zum Abschluss des siebten Wettkampftages führte er die gemischte 4x100-m-Freistilstaffel der USA in Weltrekordzeit von 3:19,40 Minuten zum WM-Titel.

Caeleb Dressel gewann drei WM-Titel in 100 Minuten © SID

Sollte Dressel am Sonntag auch mit der amerikanischen Lagenstaffel Gold holen, hätte er Rekord-Olympiasieger Phelps übertrumpft. Dann würde er mit sieben Gold- und einer Silbermedaille aus Südkorea abreisen. Vor zwei Jahren in Budapest hatte Dressel wie Phelps 2007 in Melbourne sieben WM-Titel gewonnen. Im Halbfinale über 100 m Schmetterling hatte der neue Star Phelps zudem in 49,50 Sekunden den Weltrekord abgenommen.