Schwimm-WM: Wasserspringerin Punzel holt zweiten Olympia-Quotenplatz für DSV

Gwangju (SID) - Die EM-Dritte Tina Punzel hat den deutschen Wasserspringern bei der WM im südkoreanischen Gwangju den zweiten Olympia-Startplatz beschert. Die 23 Jahre alte Dresdnerin überzeugte am Donnerstag mit dem Finaleinzug vom 3-m-Brett als Fünfte (309,40 Punkte). Zuvor hatte Rekordeuropameister Patrick Hausding dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) im gleichen Wettbewerb bei den Männern einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio gesichert.

Finale verpasst: Punzel/Hentschel © SID

"Ich bin super erleichtert. Ich wusste, dass ich es drauf habe, aber die Kunst ist es, das dann auch an Tag X im Wettkampf umzusetzen", sagte die frühere Europameisterin, die das Finale am Freitag (13.45 Uhr MESZ) "genießen" will. Bei ihrer fünften WM-Teilnahme steht Deutschlands aktuell beste Wasserspringerin erstmals in einem 3-m-Finale.

Punzel zeigte starken Nerven, obwohl sie einen denkbar schlechten Start in die Titelkämpfe im Nambu University Municipal Aquatics Centre hingelegt hatte. Im 3-m-Synchronwettbewerb war Punzel mit Lena Hentschel (Berlin) auf Rang 13 am Finale vorbeigesprungen. Vom Turm lief es mit Partnerin Christina Wassen (Berlin) als Zwölfte kaum besser.