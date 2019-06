Schwimm-WM in Südkorea: DSV hofft auf vier Tokio-Tickets im Freiwasser

Kassel (SID) - Auf vier Olympiatickets im Freiwasser für Sommerspiele 2020 in Tokio hofft der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bei den Weltmeisterschaften in Südkorea (12. bis 28. Juli). Der DSV geht bei den Open-Water-Wettbewerben in Yeosu vom 13. bis 19. Juni mit vier Frauen und fünf Männern an den Start. Über die olympische Distanz von zehn Kilometern werden jeweils zehn Olympia-Startplätze vergeben.

Freischwimmer Rob Muffels verpasst EM-Medaille © SID

"Ich bin überzeugt, dass wir mit Leonie Beck und Finnia Wunram sowie Florian Wellbrock und Rob Muffels vier Topsportler am Start haben, die das Zeug dazu haben, unter die Top 10 zu schwimmen", sagte Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz, "die bisherigen Weltcups liefen für unser Team sehr vielversprechend."

Die Wettkämpfe im Süden des Landes finden unmittelbar vor den WM-Rennen der Beckenschwimmer in Gwangju statt, der Hauptstadt der südlichen Provinz Jeollanam-do. Für den Magdeburger Wellbrock und dessen Freundin Sarah Köhler (Frankfurt) stehen im Juli Doppelstarts an. In Gwangju bestreiten Wellbrock und Köhler jeweils die 800 und 1500 m, in Yeosu ist Köhler für die 25 km und die 4x1,25-km-Mixedstaffel gemeldet.

Nicht für Südkorea qualifizieren konnte sich "Dino" Andrea Maurer (43). Die zweimalige Weltmeisterin aus Mainz hat bislang an 15 Weltmeisterschaften teilgenommen und sich und dem DSV insgesamt 20 internationale Medaillen beschert.

Das deutsche Aufgebot für die WM im Freiwasserschwimmen für die WM in Yeosu:

Männer: Sören Meißner (Würzburg, 5 und 25 km), Niklas Frach (Wetzlar, 5 km), Rob Muffels (Magdeburg, 10 km), Florian Wellbrock (Magdeburg, 10 km), Andreas Waschburger (Saarbrücken, 25 km)

Frauen: Leonie Beck (Würzburg, 5 und 10 km), Finnia Wunram (Magdeburg, 5 und 10 km), Lea Boy (Würzburg, 25 km und Mixedstaffel 4x1,25km), Sarah Köhler (Frankfurt, 25 km und Mixedstaffel 4x1,25km)